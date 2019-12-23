Молдова и Турция активизируют сотрудничество на уровне парламентов (ФОТО)

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Спикер Парламента РМ встретилась сегодня с членами парламентской группы дружбы Турция – Молдова, которые находятся в нашей стране по случаю празднования 25-й годовщины территориального автономного образования Гагаузия.

В ходе беседы были отмечены хорошие отношения всестороннего сотрудничества между Молдовой и Турцией и выражена заинтересованность в их дальнейшем укреплении.

– Подчеркнула, что недавняя ратификация молдавским парламентом Совместной декларации о создании Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне между Республикой Молдова и Турецкой Республикой будет способствовать укреплению двустороннего экономического и социального сотрудничества, – отметила Зинаида Гречаный по итогам проведенной встречи.