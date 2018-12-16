Молдова и страны Юго-Восточной Европы будут обмениваться данными о ДНК

Страны Юго-Восточной Европы будут автоматически обмениваться данными о ДНК, дактилоскопическими данными и данными о регистрации транспортных средств с рядом стран, включая Молдову. Данное соглашение поможет укрепить сотрудничество, направленное на устранение угроз общественному порядку и безопасности, а также предупреждение и расследование преступлений.

Документ предполагает межгосударственный обмен информацией о лицах, причастных к преступлениям. Страны также будут передавать друг другу данные о ДНК и другие материалы, помогающие в поиске преступников.

В июне 2018 года в Кишинёве была открыта первая лаборатория по анализу ДНК. В ней проводятся экспертизы как по запросу правоохранительных органов, так и по личному запросу. Ранее тесты, проводимые в других лабораториях страны без статуса судебной экспертизы, не могли быть признаны в качестве доказательств в суде, и правоохранительным органам приходилось обращаться за помощью в зарубежные лаборатории, передаёт bizlaw.md.

Соглашение о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе было подписано 13 сентября 2018 года в Вене. Помимо Республики Молдова, документ подписали Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Македония, Черногория, Румыния, Сербия, Словения.