Молдова и Россия ведут переговоры о социальных гарантиях для молдавских трудовых мигрантов

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Ситуация с молдавскими мигрантами в России стала одной из тем беседы Игоря Додона и Дмитрия Козака в Кишиневе. Выступая на брифинге по итогам проведенной встречи, молдавский президент напомнил, что более 500 тысяч молдаван официально временно находятся на территории России.

– Были начаты конкретные шаги по вопросу пенсий, социальных льгот. Переговоры состоялись буквально несколько недель назад в Кишиневе, надеюсь, что они будут успешными для того, чтобы при выходе на пенсию наших сограждан в Молдове, учитывались те налоги и стаж, когда они работали в России. Переговоры в этом отношении идут, – добавил он.

Дмитрий Козак также отметил, что “важным фактором, предметом нашего взаимодействия является забота о гражданах РМ, которые проживают и работают на территории Российской Федерации”.

– Почти полмиллиона граждан Молдовы – это существенный процент работоспособного населения. За последние три года трансграничные перечисления из РФ в РМ составили 1,5 млрд долларов США. Это тоже важный фактор и экономического развития, и поддержания граждан Молдовы. Для того, чтобы поддержать тех людей, которые бросили свои дома и были вынуждены искать заработок в другой стране, нам нужны тесные, нормальные взаимодействия с правительством РМ, – сказал он.