Молдова и Россия продолжают налаживать сотрудничество в области туризма (ФОТО)

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С 9 по 11 марта в Москве прошла Международная туристическая выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2019», в которой приняли участие представители туристического сектора Молдовы. Стенд нашей страны посетили около 30 тысяч гостей экспозиции. Участие делегации Республики Молдова в мероприятии поддержала Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Стенд Молдовы – стилизованная «Casa Mare» – был украшен традиционными свадебными молдавскими рушниками ручной работы, авторской куклой в национальном молдавском костюме, мэрцишором в виде дерева жизни с красно – белыми цветами. На нашей площадке демонстрировались национальные костюмы, звучала молдавская музыка, исполнялись молдавские танцы, в чем очень помогли представители диаспоры. Стенд Молдовы посетили около 30 тысяч участников и посетителей выставки, которые угостились молдавскими фруктами, орехами и вином.

В деловой части программы была сделана презентация туристического потенциала Молдовы, туристических и экскурсионных маршрутов, проведены переговоры, которые станут основой для заключения новых договоров о приеме российских туристов и экскурсантов. Один из важных результатов – обсуждение роли и значимости создания Молдо-Российского Туристического Альянса.

В целом участие в выставке и проведенные мероприятия были направлены на расширение возможностей увеличения туристического потока из России в Молдову. В процессе тесной коммуникации с российскими участниками экспозиции «ИНТУРМАРКЕТ-2019» были выявлены наиболее привлекательные направления для российского туриста в Молдове: культурно-исторический, экологический и гастрономический, сельский, курортно-оздоровительный, бизнес-туризм, корпоративный и промышленный туризм.

– Про эту страну, как ни странно, мы знаем немного, хотя еще не так давно мы были одним государством.Очень надеюсь, что в обозримом будущем мы познакомимся с Молдовой поближе, – поведал один из посетителей молдавского стенда.

