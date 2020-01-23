Молдова и Россия начинают обсуждение деталей договора о предоставлении нашей стране кредита для инфраструктурных проектов (ВИДЕО)

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В ближайшие дни министр финансов Сергей Пушкуца проведет встречу со своим российским коллегой Антоном Силуановым для обсуждения всех деталей кредита, о выделении которого нашей стране Игорь Додон договорился в конце прошлого года с Владимиром Путиным. О предстоящей беседе рассказал глава государства.

Игорь Додон также отметил, что сегодня он рассчитывает провести неформальную встречу с российским лидером, который уже прибыл в Иерусалим. Также президент подчеркнул, что он намерен обменяться мнениями по актуальным вопросам и с представителями США и других стран, присутствующими на Всемирном форуме памяти Холокоста.

Напомним, в конце минувшего года Игорь Додон и Владимир Путин договорились о выделении Россией нашей стране кредита на сумму 300 миллионов долларов для реализации инфраструктурных проектов. Глава государства уточнял, что обсуждение договора состоится в январе, чтобы уже в начале новой сессии парламент смог бы его ратифицировать.

– Условия кредита практически такие же, как те, по которым Молдова брала займы у других внешних партнёров, – отмечал он.