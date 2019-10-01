Молдова и Кыргызстан укрепляют диалог и сотрудничество (ФОТО, ВИДЕО)

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Вторая за сегодня встреча в Ереване у Игоря Додона состоялась с Президентом Республики Кыргызстан Сооронбаем Жээнбековым. Стороны обсудили различные вопросы двусторонних отношений, констатировали активное взаимодействие Молдовы и Кыргызстана на уровне глав государств и на международных площадках, таких как СНГ и ЕАЭС. В связи с этим Игорь Додон напомнил, что сотрудничество нашей страны с Евразийским Экономическим Союзом началось именно на саммите в Бишкеке в апреле 2017 года.

– В контексте торгово-экономических связей пришли к единому мнению о необходимости их активизации ввиду недостаточной реализации потенциала. При этом Кыргызстан заинтересован в импорте молдавских товаров, прежде всего аграрной продукции, а Кишиневу интересен опыт Бишкека в работе с Евразийским фондом стабилизации и развития. Молдова и Кыргызстан считают важным укрепить диалог на уровне исполнительной и законодательной власти, а также возобновить работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, – отметил президент на своей странице в соцсети.

В заключение встречи Игорь Додон пригласил Сооронбая Жээнбекова посетить Республику Молдова с официальным визитом в 2020 году. В свою очередь, глава Кыргызстана пригласил молдавского президента в Бишкек.