Молдова и Курская область будут укреплять и наращивать потенциал сотрудничества (ФОТО)

0

Советник президента по межэтническим отношениям Сергей Мишин и депутат парламента от ПСРМ Адриан Лебединский провели сегодня, 11 апреля, встречу с и.о. губернатора Курской области Станиславом Набоко.

Стороны отметили положительные тенденции развития двусторонних отношений, особенно в экономической сфере. Примечательно, что товарооборот между Республикой Молдова и Курской областью составляет 15 миллионов долларов.

– Пришли к обоюдному согласию по укреплению и наращиванию потенциала сотрудничества, как в области бизнеса, так и в культурно-образовательной, – отметил Мишин по итогам проведенной встречи.