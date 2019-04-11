Молдова и Курская область будут укреплять и наращивать потенциал сотрудничества (ФОТО)

Молдова и Курская область будут укреплять и наращивать потенциал сотрудничества (ФОТО)

Советник президента по межэтническим отношениям Сергей Мишин и депутат парламента от ПСРМ Адриан Лебединский провели сегодня, 11 апреля, встречу с и.о. губернатора Курской области Станиславом Набоко.

Стороны отметили положительные тенденции развития двусторонних отношений, особенно в экономической сфере. Примечательно, что товарооборот между Республикой Молдова и Курской областью составляет 15 миллионов долларов.

– Пришли к обоюдному согласию по укреплению и наращиванию потенциала сотрудничества, как в области бизнеса, так и в культурно-образовательной, – отметил Мишин по итогам проведенной встречи.

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