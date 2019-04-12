Молдова и Курск налаживают сотрудничество и в области медицины (ФОТО)

Молдова и Курск налаживают сотрудничество и в области медицины (ФОТО)

Советник Президента РМ Сергей Мишин принял участие в круглом столе на тему «Медицинский туризм услуг и профессиональной этики», который прошёл в Курском государственном медицинском университете. 

Как рассказал Мишин на своей странице в соцсети, ректор университета Виктор Лазаренко ознакомил со спецификой работы ВУЗа, кафедрами и факультетами. Также были представлены последние ноу-хау в области микрохирургии глаза, педиатрии и лечения онко-заболеваний. Делегаты нашей республики рассказали о медицине Молдовы и возможности принятия пациентов курских клиник для пост-реабилитационного периода.

– Договорились начать плодотворный диалог по обмену опытом как среди врачей, так и в обучении студентов, – отметил Мишин по итогам встречи. 

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