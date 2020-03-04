Молдова и Чехия подпишут Меморандум о социальном обеспечении

Молдова и Чехия подпишут Меморандум о социальном обеспечении

Члены кабмина одобрили сегодня начало переговоров по проекту Меморандума о сотрудничестве в области социального обеспечения между Национальной кассой социального страхования Молдовы и управлением социального обеспечения Чехии.

Основная цель документа – развитие двусторонних отношений в области социального обеспечения, установление сотрудничества с институтами в этой области и с гражданами.

В настоящее время, пишет moldpres.md, НКСС внедряет 5 соглашений о гарантировании прав граждан в области пенсионного обеспечения с Украиной, Беларусью, Азербайджаном, Узбекистаном и Россией.

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