Молдова и Беларусь обсуждают снижение роуминговых тарифов

Молдова и Беларусь обсуждают снижение роуминговых тарифов

Беларусь и Молдова договорились продолжить работу по снижению роуминговых тарифов сотовых операторов двух стран. Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука и министра экономики и инфраструктуры Молдовы Анатолия Усатого.

Стороны обсудили подготовку заседания межправительственной беларусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая должна пройти в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба МИД Беларуси. Речь также шла о реализации совместных проектов в области промышленной кооперации, дорожного строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Участники встречи подтвердили дружеский и конструктивный характер беларусско-молдавских отношений, передаёт reform.by.

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