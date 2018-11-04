Молдова ежегодно теряет около 9% ВВП из-за курильщиков: эксперты предлагают увеличить акциз на сигареты

Таковы данные исследования Всемирного банка, согласно которому сотрудники с этой вредной привычкой чаще болеют, обладают меньшей работоспособностью, из-за чего, в общем, и страдает экономика страны.

Чтобы решить проблему, Всемирный банк предлагает увеличить акциз на сигареты. С мнением международных специалистов согласны и молдавские эксперты, передаёт publika.md.

– Есть три очевидные истины. Курение влияет на продолжительность жизни человека, показатель смертности растет. Кроме того, курение влияет на ВВП. Большая часть расходов Минздрава приходится на лечение курильщиков, – считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Однако многие курильщики с мнением экспертов не согласны.

– Производительность зависит, прежде всего, от атмосферы на работе. Многие люди курят только в стрессовых ситуациях, – Может работоспособность и снижается, но мы платим налоги, есть акциз на сигареты, все это доходы в бюджет страны. Не думаю, что это проблема, все это компенсируется, – Не уверен, что производительность связана с курением, в основном люди курят в перерывах или в свободное время, – считают они.

Согласно официальным данным, зачастую люди начинают курить приблизительно в 17 лет. Большая часть курильщиков в Молдове – это молодежь.