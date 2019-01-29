Молдова будет выступать во втором полуфинале Евровидения

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Согласно результатам жеребьёвки, Молдова выступит во втором полуфинале конкурса песни “Евровидение-2019”, который состоится 16 мая. Организаторы телевизионного шоу определили и порядок выхода на сцену конкурсантов, сообщает trm.md со ссылкой на eurovision.tv.

Во втором полуфинале также выступят исполнители из Швеции, Швейцарии, Ирландии, Австрии, Латвии, Румынии, Дании, Албании, Армении, Азербайджана, Македонии, Норвегии, Нидерландов, Хорватии, России, Литвы и Мальты.

Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая. В нём примут участие представители Республики Беларусь, Чехии, Черногории, Словении, Кипра, Сербии, Польши, Венгрии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Сан-Марино, Грузии, Австралии, Бельгии, Исландии, Украины и Греции. Имя артиста, который будет представлять Молдову на конкурсе в Тель-Авиве, объявят 3 марта, когда состоится финал национального отборочного этапа. Всего жюри предстоит дать оценку творчеству 26 исполнителей и прослушать 28 музыкальных произведений. “Живые” прослушивания состоятся в субботу, 2 февраля. Напомним, что 64-й конкурс Евровидения пройдет в Израиле благодаря победе на прошлогоднем конкурсе Нетты Барзилай с песней «Toy». Конкурс состоится в Тель-Авивском конференц-центре. Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18 мая 2019 года.