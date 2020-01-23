Молдова будет участвовать во Всемирной выставке “Expo Dubai” – 2020

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Республика Молдова примет участие во Всемирной выставке «Expo Dubai» – 2020. Соответствующее решение было принято накануне на заседании правительства.

По словам министра экономики и инфраструктуры Анатолия Усатого, «участие в этой престижной выставке будет способствовать продвижению культурных ценностей и экономических достижений нашей страны и будет возможностью установить новые деловые связи». Для надлежащей организации участия Республики Молдова в выставке в Дубае правительство назначило ответственным Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Expo Dubai» – 2020 пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. Планируется, что выставку посетят 25 миллионов человек. Наша страна уже участвовала в выставках международного уровня, таких как World Expo Hannover – 2000 (Германия), Expo Shanghai 2010 (Китай), World Expo Milano 2015 (Италия), пишет moldpres.md.