Сотрудничество крепнет! Красносельский район Костромской области России и Сынжерейский район Молдовы стали побратимами

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Красносельский район Костромской области вступает в культурное и деловое сотрудничество с Республикой Молдова. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Владимир Бодорин, председатель Костромской общественной организации “Молдавский центр”.

– 26 октября главой Красносельского муниципального района Алексеем Стецурой и исполняющим полномочия председателя Сынжерейского района Республики Молдова Михаилом Бырсаном был подписан протокол об установлении побратимских связей. Районы планируют тесно сотрудничать в сферах культуры, туризма, спорта, молодежной политики, строительства, промышленности, транспорта и экологии, – уточнил Бодорин.