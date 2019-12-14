Молдова будет постепенно предотвращать и сокращать загрязнение воздуха

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Молдова взяла на себя обязательство постепенно предотвращать и сокращать собственные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, чтобы бороться с возникающим трансграничным загрязнением. Об этом заявила государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Валентина Цапиш на 39-й рабочей сессии Исполнительного органа по выполнению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, которая проходила 9-13 декабря в Женеве.

По ее словам, для успешного выполнения этих обязательств необходимо продолжать разработку политики, программ и мер по укреплению институционального потенциала и совершенствованию нормативной базы на местах.

– Необходимо эффективное управление и создание комплексной системы оценки и управления качеством воздуха в Республике Молдова, – сказала Валентина Цапиш.

В связи с этим госсекретарь заявила, что продвижение интегрированного подхода к разработке экологической политики, в котором признается, что загрязнение воздуха является центральным элементом взаимодействия между здоровьем человека, изменением климата и экосистемами, является приоритетом профильного министерства.

Среди других тем, затронутых на женевском заседании, были принятие Декларации о чистом воздухе на 2020–2030 годы, посвященной 40-й годовщине Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.

Конвенция была подписана в Женеве в 1979 году 32 странами, а сейчас объединяет более 50 государств Европы, Америки и Азии. Республика Молдова присоединилась к конвенции в 1995 году. Восемь протоколов приняты в рамках конвенции. Молдова подписала четыре из них, а три ратифицировала. Основные цели конвенции – защита человека и окружающей среды от загрязнения воздуха; сокращение и предотвращение загрязнения воздуха, в том числе трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния; разработка политики и стратегий, которые будут способствовать сокращению выбросов атмосферных загрязнителей с учетом усилий, уже предпринятых на национальном и международном уровнях.