Молдова активно экспортирует клубнику, вишню, черешню и малину на рынки России

Молдова активно экспортирует клубнику, вишню, черешню и малину на рынки России

На сегодняшний день за пределы страны было отправлено 3450 тонн черешни, 1355 клубники и 5 тонн вишни.

Такие данные были представлены Национальным агентством безопасности пищевых продуктов на основании выданных сертификатов на экспорт продуктов растительного происхождения. Кроме этого, список на экспорт пополнился новым продуктом – малиной. На сегодняшний день за пределы Молдовы было отправлено около 19 тонн этой ягоды.

Как отмечает ведомство, молдавскую продукцию можно встретить на рынках России, Белоруссии, Румынии, а также стран Прибалтики. Стоит отметить, что в прошлом году экспорт черешни и клубники составил 630 и 223 тонны соответственно.

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