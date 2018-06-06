Молдова активно экспортирует клубнику, вишню, черешню и малину на рынки России

На сегодняшний день за пределы страны было отправлено 3450 тонн черешни, 1355 клубники и 5 тонн вишни.

Такие данные были представлены Национальным агентством безопасности пищевых продуктов на основании выданных сертификатов на экспорт продуктов растительного происхождения. Кроме этого, список на экспорт пополнился новым продуктом – малиной. На сегодняшний день за пределы Молдовы было отправлено около 19 тонн этой ягоды.

Как отмечает ведомство, молдавскую продукцию можно встретить на рынках России, Белоруссии, Румынии, а также стран Прибалтики. Стоит отметить, что в прошлом году экспорт черешни и клубники составил 630 и 223 тонны соответственно.