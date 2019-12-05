Молдова активизирует экономическое сотрудничество с Катаром (ФОТО)

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Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня встречу с поверенным в делах посольства Катара в Республике Молдова Хамад Рашидом Х. М. аль-Атбой. В ходе встречи обсуждались возможности двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, а также инвестиционные возможности, существующие в нашей стране.

Как передаёт moldpres.md, Кику подчеркнул необходимость активного продвижения бизнес-возможностей, которые предоставляет Республика Молдова бизнесменам Катара путём организации бизнес-форумов и различных миссий.

Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в нашу страну для развития конкурентоспособных предприятий и создания стабильных рабочих мест. Поэтому, зная инвестиционный потенциал государства Катар, мы хотим видеть как можно больше инвесторов из этой страны в Республике Молдова, – заявил глава кабмина.

Поверенный в делах посольства Катара заверил, что будет способствовать активизации диалога для продвижения возможностей двустороннего сотрудничества. Хамад Рашид Х. М. аль-Атба подтвердил желание катарских властей активизировать экономическое сотрудничество между сторонами.