Moldindconbank предоставил клиентам отсрочку платежей из-за коронавируса

Moldindconbank предоставил клиентам отсрочку платежей из-за коронавируса

В связи с введением “красного кода” в результате эпидемиологической ситуации в стране, и с учётом возможных препятствий, с которыми могут столкнутся граждане при выплате кредитов, Moldindconbank решил предоставить возможность отсрочить до 31 мая 2020 года платежи и процентные ставки по кредитам для физических лиц.

Об этом сообщается на официальной странице учреждения. Также данный банк не будет считать пеню за несвоевременное погашение кредитов в течение указанного периода.

Вышеуказанное решение относится к следующим видам кредитов физических лиц:

  • кредитные карты, овердрафт на зарплатную карту,
  • кредиты для персональных нужд,
  • инвестиционные кредиты,
  • кредиты на недвижимость и кредит “Первый дом”.

В то же время клиенты, которые в состоянии оплачивать ежемесячные платежи по кредитам, могут и далее это делать в отделениях банка или удалённо, через систему Web banking или приложение Mobile Banking.

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