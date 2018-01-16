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Молдавскую свадьбу в Португалии показали по местному телевидению (ВИДЕО)

Молдавскую свадьбу в Португалии показали по местному телевидению (ВИДЕО)

Португальцы были приятно удивлены национальными костюмами, традициями и обычаями  нашей страны.

Пара из Молдовы решила сыграть свадьбу в Португалии, однако при этом не отказалась от привычных для наших граждан свадебных ритуалов. Необычное для местных жителей торжество стало предметом репортажа на местном телевидении, сообщает unimedia.info.

На видео можно увидеть и выкуп невесты, и молодых людей в национальных костюмах, встречающих гостей хлебом-солью, и народные танцы.

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