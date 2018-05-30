Молдавскому “курьеру” фальшивого документа грозит уголовное наказание

Во время проверки на контрольно-пропускном пункте при нём нашли поддельное румынское удостоверение личности, которое ему поручили передать соотечественнику.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент произошёл на КПП Леушень по направлению на въезд в Молдову, когда проверку проходил 30-летний мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии. Причина, по которой он возвращался на родину из соседнего государства, состояла в отсутствии необходимых документов на перевозимый им товар. Это и стало поводом для более тщательной проверки данного лица.

Во время контроля в кошельке у мужчины обнаружили удостоверение личности на имя неизвестного человека, выданное якобы румынскими властями. При более тщательной проверке документа с помощью специальной техники пограничники выявили некоторые несоответствия документа с оригиналом.

В своё оправдание нарушитель сказал, что документ ему не принадлежит, а его попросту попросили передать удостоверение соотечественнику в Германию.

Фальшивый документ был изъят и передан на экспертизу. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит уголовное наказание как фигуранту уголовного дела в связи с владением фальшивым удостоверением.

Сотрудники пограничной полиции расследуют это дело и выявляют всех лиц, причастных к фальсификации документа.