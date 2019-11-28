Молдавскому дальнобойщику запретили въезд на территорию Украины из-за георгиевской ленточки

Молдавскому дальнобойщику запретили въезд на территорию Украины из-за георгиевской ленточки

Украинские пограничники в пункте пропуска “Могилев-Подольский” в Винницкой области запретили дальнейший въезд в страну гражданину Молдовы. В кабине его грузовика MAN нашли георгиевскую ленточку.

По данным пресс-службы Пограничной службы Украины, на солнцезащитной шторке под лобовым стеклом мужчина разместил георгиевскую ленту, передаёт vesti.ua. Стоит отметить, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты на Украине является административным правонарушением.

После проведения сотрудниками полиции процессуальных действий пограничники проставили в паспорт молдаванина штамп о запрете въезда на территорию Украины на три года.

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