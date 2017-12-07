Молдавского производителя колбасных изделий подвергли проверкам

Экономический агент попал в поле зрения Национального агентства по безопасности пищевых продуктов после поступившего сообщения от Центра общественного здоровья мун. Кишинев и Национального инспектората расследований.

По словам главы Агентства Романа Венгера, инспекторы уже прибыли на место для проверки, сообщает agora.md.

— По этому вопросу я могу сказать вам, что НАБПП должен действовать строго в соответствии с законом. Инспекторы уже работают на месте. Мы создадим постоянный пункт санитарного мониторинга, где будет находиться проверяющий, — уточнил Венгер.

О результатах проверки глава учреждения, правда, пока не сообщил. Называть производителя Роман Венгер также не стал.

— Итоговых результатов лабораторных анализов пока нет. Мы ждем их, чтобы понять, о чем идет речь. Проверки Агентство осуществляет один или несколько раз в год в соответствии с законом. При этом мы о них обязаны предупреждать. Мы надеемся, что будут внесены изменения, потому что в области общественного питания контроль должен осуществляться неожиданно, — считает директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Ранее перевозимые в ужасных антисанитарных условиях 500 кг мяса намеревались сбыть на Центральном рынке.