Молдавское правительство намерено активизировать диалог в переговорном формате “5+2”

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Премьер-министр Ион Кику и глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкирх обменялись мнениями о развитии процесса приднестровского урегулирования.

Премьер подчеркнул важную роль ОБСЕ в качестве посредника в решении приднестровской проблемы и подтвердил заинтересованность правительства в активизации диалога в переговорном формате “5+2”. Глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова приветствовал хорошее сотрудничество правительства во главе с Ионом Кику в процессе проведения переговоров по приднестровской проблеме, отметив положительные изменения в реализации реформы юстиции, передаёт moldpres.md.

Официальные лица обменялись мнениями о прогрессе, достигнутом в приднестровской повестке дня, в том числе о мерах, предусмотренных в Братиславском протоколе “5 + 2”, в компромиссной формуле, предложенной действующим председателем ОБСЕ, которая была принята Республикой Молдова.

Документ предусматривает ряд мероприятий в контексте политики “малых шагов”, для сближения граждан с обоих берегов Днестра, с целью обеспечения свободного передвижения, соблюдения прав человека в регионе и окончательного решения проблем школ с преподаванием на латинской графике.

– Надеемся, что Братиславский протокол будет подписан, и это поможет сохранить положительную динамику в переговорном процессе, – отметил Ион Кику.