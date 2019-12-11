Молдавское бочечное вино завоевало три золотые медали на конкурсе World Bulk Wine

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Бочечное вино, изготовленное в Республике Молдова, завоевало три золотые медали на международном конкурсе в Нидерландах.

Награды получила продукция двух отечественных винодельческих компаний, которые на прошлой неделе приняли участие в крупнейшей в мире ярмарке вина – World Bulk Wine, состоявшейся в Амстердаме. В конкурсе приняли участие 260 производителей из 24 стран.

Республика Молдова была представлена 18 винодельческими компаниями, которые предложили к дегустации 108 образцов бочечного вина. Жюри, состоящее из 29 экспертов из 23 стран, присудило 47 золотых медалей, в том числе три – молдавским винам, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что за девять месяцев этого года Республика Молдова экспортировала 80,46 млн литров бочечного вина.