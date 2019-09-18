Молдавско-российский экономический форум: в Кишинев начали прибывать первые участники и гости (ФОТО, ВИДЕО)

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В Кишинев прибывают первые участники второго Молдавско-российского экономического форума, который пройдет с 19 по 21 сентября. Сегодня Игорь Додон встретился с группой серьезных инвесторов во главе Алексеем Дерябиным, представителем международной компании, которая заинтересована в реализации ряда крупных проектов на территории Республики Молдова. Предлагаемые инвестиции могут оказать существенное содействие развитию реального сектора экономики, а также регионов РМ.

Глава государства выразил удовлетворение по поводу повышенного внимания представителей российского бизнеса к нашей стране и в связи с этим отметил важность осуществляемой сегодня «перезагрузки» стратегических отношений между Молдовой и Россией.

Кроме того, среди сегодняшних гостей был прославленный советский и российский дзюдоист Андрей Цюпаченко, заслуженный тренер России, главный тренер команды мастеров по дзюдо, чемпион СССР и Европы по самбо и дзюдо. Президент приветствовал известного спортсмена в нашей стране, которую он не посещал уже 40 лет. В свою очередь, Андрей Цюпаченко дал высокую оценку молдавским атлетам, в особенности мастерам дзюдо и самбо, и пожелал им успехов на международных состязаниях.

– Напомню, что в Молдавско-российском экономическом форуме примут участие около 1000 представителей молдавского и российского бизнеса. Ожидается также прибытие специального представителя Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрия Козака и руководителей ряда российских регионов, – добавил Игорь Додон.