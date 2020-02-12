Молдавско-азербайджанская межправкомиссия возобновит работу

Молдавско-азербайджанская межправкомиссия возобновит работу

Премьер-министр Ион Кику сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в РМ Гудси Османовым.

Премьер рассказал о динамике двусторонних отношений, положительно оценив дискуссию, состоявшуюся в конце 2019 года с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Гудси Османов заявил о намерении своей страны взаимовыгодно сотрудничать. Премьер Молдовы, со своей стороны, подтвердил цель Республики Молдова по активизации торгово-экономических отношений между двумя государствами, передаёт moldpres.md.

– Мы готовы принять в Республике Молдова азербайджанских инвесторов и предложить им лучшие условия. Мы будем активно поддерживать деловые намерения, которые создадут рабочие места, а также конкурентоспособные услуги и продукты, – сказал Ион Кику.

В ходе дискуссии обсуждались следующие темы: организация форума деловых людей как платформы по взаимодействию для предпринимателей двух государств, перспективы сотрудничества в области энергетики и транспорта. Также принято решение возобновить заседания Молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось в 2012 году в Кишиневе.

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