В школах Молдовы отменили оценки по некоторым предметам

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Министерство образования, культуры и исследований приняло ряд поправок в Положение относительно оценивания школьных результатов. Согласно новым поправкам, оценки по ряду школьных предметов будут отменены.

Таким образом, учащиеся лицейских и гимназических классов больше не будут получать отметки по следующим предметам: музыка, изобразительное искусство, физическое и технологическое воспитание, личное развитие и образование для общества. Вместо отметок школьникам будут ставить дескрипторы «отлично», «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно», передаёт diez.md.

Кроме этого, согласно поправкам в Положение относительно оценивания школьных результатов, учащихся средней школы (с 5 по 12 классы) нельзя будет оставлять на второй год.