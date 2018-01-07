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Молдавский заключенный поджег себя на заседании суда

Молдавский заключенный поджег себя на заседании суда

Заключенный, отбывающий срок в пенитенциаре №1, поджег себя в зале заседаний суда, выразив, таким образом, протест тому, как инстанция реагирует на жалобы. 

Во время заседания суда мужчина, будучи недовольным тем, что судьи отклонили ряд прошений во время рассмотрения его жалоб, поджег пакет с растворителем для красок, оставшийся после проведения ремонтных работ в тюрьме. Инцидент произошел в пятницу, 5 января. В результате инцидента заключенный отделался ожогами, но не был госпитализирован, пишет crimemoldova.md.

Информацию источнику подтвердил глава пресс-службы Департамента пенитенциарных учреждений Олег Пынтя. По его словам, мужчина обиделся на то, что суд принял решение не в его пользу. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

 

 

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