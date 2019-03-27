Молдавский вратарь Алексей Кошелев – в числе лучших голкиперов европейских сборных

Молдавский вратарь Алексей Кошелев – в числе лучших голкиперов европейских сборных

Голкипер сборной Молдовы Алексей Кошелев занимает 61 место среди игроков всех европейских сборных согласно рейтингу УЕФА FedEx Performance. Среди голкиперов молдавский вратарь занимает 10 место.

Как пишет moldfootball.com, Кошелев вошел в число игроков с самым быстрорастущим рейтингом. Накануне матча с Францией голкипер занимал 294 место среди всех игроков, после матча – 121 место, а после игры с Турцией поднялся до 61 места. В тройку лучших футболистов сборной Молдовы попали Раду Гынсарь (254 место) и Кэтэлин Карп (371 место).

Рейтинг FedEx Performance учитывает выступление футболистов в матчах за сборную в Лиге Наций и отборочном цикле ЧЕ-2020.

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