Молдавский вратарь Алексей Кошелев – в числе лучших голкиперов европейских сборных

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Голкипер сборной Молдовы Алексей Кошелев занимает 61 место среди игроков всех европейских сборных согласно рейтингу УЕФА FedEx Performance. Среди голкиперов молдавский вратарь занимает 10 место.

Как пишет moldfootball.com, Кошелев вошел в число игроков с самым быстрорастущим рейтингом. Накануне матча с Францией голкипер занимал 294 место среди всех игроков, после матча – 121 место, а после игры с Турцией поднялся до 61 места. В тройку лучших футболистов сборной Молдовы попали Раду Гынсарь (254 место) и Кэтэлин Карп (371 место).

Рейтинг FedEx Performance учитывает выступление футболистов в матчах за сборную в Лиге Наций и отборочном цикле ЧЕ-2020.