Молдавский врач: Для меня самым большим праздником станет выписка последнего пациента, излечившегося от коронавируса (ВИДЕО)

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Врач одной из больниц в Кишинёве Иван Кывыржик, который находится на первой линии борьбы с COVID-19, со слезами на глазах обратился ко всем гражданам страны с призывом оставаться дома в период пасхальных праздников.

– Приближается праздник Воскресения Иисуса Христа – Святая Пасха. Этот праздник особенный для нас всех, семейный праздник, день, когда мы встречаемся со всеми родными. Многие из нас встречают праздник в храмах, присутствуя на ночной Пасхальной литургии. Праздник радует нас всех, но, к сожалению, в этом году этой радости не будет из-за инфекции, которая «бунтует» во всём мире, в том числе в нашей стране, – сказал Иван Кывыржик.

Медработник отметил, что он, как и многие его коллеги, будучи на первой линии борьбы с COVID-19, отправил семью в село. Уже три недели он не обнимал своих детей и жену – они общаются только по Интернету. И даже на Пасху он не будет рядом со своими близкими.

– В этот день я буду рядом с пациентами, инфицированными COVID-19, которые нуждаются в медицинской помощи, нуждаются во мне. Я не буду праздновать Пасху сейчас, но для меня самым большим праздником и самой большой Пасхой будет день, когда из больницы выпишут последнего пациента, вылечившегося от инфекции COVID-19, – заявил Иван Кывыржик.

Он призвал граждан оставаться дома, так как поездки к родственникам могут привести к массовому инфицированию, что может перегрузить медицинскую систему на несколько недель и повлечь за собой страшные последствия.

– Мы не сможем оказывать помощь всем, так как на сегодняшний день есть много пациентов, инфицированных COVID-19, которые находятся на лечении в медучреждениях. Прошу, оставайтесь дома, празднуйте с родственниками по Интернету. Давайте отметим Пасху, когда победим эту инфекцию, – призвал врач.

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