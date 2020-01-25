Молдавский вертолёт был сбит ракетой в Афганистане (ФОТО)

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Военный вертолёт молдавской компании был сегодня сбит ракетой в регионе провинции Гильменд в Афганистане. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Органа гражданской авиации Республики Молдова Ирина Бодолика.

Согласно предварительным данным, речь идёт о вертолёте модели МИ-8. В результате инцидента ранения получили двое украинских военных. Остальных пассажиров спас экипаж другого вертолёта, также принадлежащего РМ, который летел за ним, передаёт publika.md.

Все обстоятельства происшествия выясняются.