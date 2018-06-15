Молдавский судебный исполнитель может сесть за решётку на 10 лет за превышение служебных полномочий

Сотрудники НАЦ арестовали судебного пристава по подозрению в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий.

По данным прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела послужила жалоба, которую подала женщина, пострадавшая от неправомерных действий судебного пристава. В ходе уголовного преследования, прокуроры выяснили что в конце 2016 года согласно решению суда заявительница была обязана выплатить моральный ущерб другому лицу в размере 300 леев. Судебный пристав, уполномоченный контролировать и вести документацию судебного исполнения, используя своё служебное положение, незаконно включил в расходы по исполнению свой высокий гонорар, составляющий более 6 000 леев.

Не согласившись с расчётами судебного пристава, женщина обратилась в суд, чтобы оспорить действия судебного исполнителя. Между тем, судебный пристав вынес новое решение, повторно обязывающее женщину исполнить вердикт суда, даже если он находится в процессе обжалования. Более того, судебный пристав пригрозил наложить арест на транспортные средства, принадлежащие женщине. В итоге судебный исполнитель обязал должницу выплатить 1 611 леев (плата принудительного исполнения), а за действия, оскорбляющие должностное лицо, выписал ей дополнительно 63000 леев ущерба.

За эти преступления закон предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 10 до 15 лет.