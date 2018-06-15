Молдавский судебный исполнитель может сесть за решётку на 10 лет за превышение служебных полномочий

Молдавский судебный исполнитель может сесть за решётку на 10 лет за превышение служебных полномочий

Сотрудники НАЦ арестовали судебного пристава по подозрению в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий. 

По данным прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела послужила жалоба, которую подала женщина, пострадавшая от неправомерных действий судебного пристава. В ходе уголовного преследования, прокуроры выяснили что в конце 2016 года согласно решению суда заявительница была обязана выплатить моральный ущерб другому лицу в размере 300 леев. Судебный пристав, уполномоченный контролировать и вести документацию судебного исполнения, используя своё служебное положение, незаконно включил в расходы по исполнению свой высокий гонорар, составляющий более 6 000 леев.

Не согласившись с расчётами судебного пристава, женщина обратилась в суд, чтобы оспорить действия судебного исполнителя. Между тем, судебный пристав вынес новое решение, повторно обязывающее женщину исполнить вердикт суда, даже если он находится в процессе обжалования. Более того, судебный пристав пригрозил наложить арест на транспортные средства, принадлежащие женщине. В итоге судебный исполнитель обязал должницу выплатить 1 611 леев (плата принудительного исполнения), а за действия,  оскорбляющие должностное лицо, выписал ей дополнительно 63000 леев ущерба.

За эти преступления закон предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 10 до 15 лет.

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