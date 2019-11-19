Молдавский студент в Яссах отравился парацетамолом и попал в больницу

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19-летний юноша из Молдовы, обучающийся в Яссах, попал в больницу после того, как проглотил 16 таблеток парацетамола. Таким образом парень надеялся вылечиться от простуды.

В тяжёлом состоянии его обнаружила подруга, пишет publika.md. Девушка сразу же обратилась в службу 112.

Пострадавшего доставили в отделение интенсивной терапии больницы скорой помощи в Яссах. Врачи диагностировали у него острую печёночную недостаточность. Так как состояние пациента ухудшалось, его вертолётом SMURD перевезли в Клинический институт “Фундень” в Бухаресте.

Обстоятельства инцидента выясняются.