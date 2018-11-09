Молдавский шахматист Виорел Бологан был избран исполнительным директором Всемирной шахматной федерации (ФОТО)

Президент Республики Молдова, президент Федерации шахмат РМ Игорь Додон принял участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по шахматам в Лондоне.

Глава государства поздравил нового Президента ФИДЕ Аркадия Дворковича с избранием на эту должность. Кроме того, он поздравил нашего прославленного гроссмейстера Виорела Бологана с официальным назначением на должность исполнительного директора Всемирной шахматной федерации.

– В приятной неформальной обстановке побеседовал с руководителями национальных федераций разных стран и всемирно известными шахматистами. Пожелал удачи действующему чемпиону мира, норвежцу Магнусу Карлсену и американцу Фабиано Каруано, претенденту на мировую шахматную корону, – отметил глава государства.