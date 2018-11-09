Молдавский шахматист Виорел Бологан был избран исполнительным директором Всемирной шахматной федерации (ФОТО)

Молдавский шахматист Виорел Бологан был избран исполнительным директором Всемирной шахматной федерации (ФОТО)

Президент Республики Молдова, президент Федерации шахмат РМ Игорь Додон принял участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по шахматам в Лондоне.

Глава государства поздравил нового Президента ФИДЕ Аркадия Дворковича с избранием на эту должность. Кроме того, он поздравил нашего прославленного гроссмейстера Виорела Бологана с официальным назначением на должность исполнительного директора Всемирной шахматной федерации.

– В приятной неформальной обстановке побеседовал с руководителями национальных федераций разных стран и всемирно известными шахматистами. Пожелал удачи действующему чемпиону мира, норвежцу Магнусу Карлсену и американцу Фабиано Каруано, претенденту на мировую шахматную корону, – отметил глава государства. 

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