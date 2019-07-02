Молдавский «рекордсмен» набрал номер Службы экстренной помощи около 16 тысяч раз за полгода

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В первом полугодии более 60% звонков в Службу 112 оказались не требующими экстренных мер и госпитализации. Некоторые люди запрашивают или хотят предоставить различную информацию, которая не входит в компетенцию Службы экстренной помощи 112, другие злоупотребляют звонками, набирают номер 112 повторно или без необходимости. «Рекордсмен» по ложным вызовам набрал номер Службы экстренной помощи около 16 000 раз за полгода, пишет realitatea.md.

По данным пресс-центра Службы 112, работу Единого номера экстренной помощи также усложняют непреднамеренные звонки, например, когда номер набирается на телефоне, оставленном в кармане незаблокированным, без ведома хозяина. В таких ситуациях операторы вынуждены согласно протоколу удерживать звонок в течение 15-20 секунд, даже если на другом конце провода ничего не слышно. После этого операторы обязаны перезвонить на этот номер 2 раза. На обработку ложных вызовов теряется драгоценное время, от которого, возможно, зависит жизнь другого человека, который в этот момент не может дозвониться.

Стоит отметить, что в первой половине 2019 года операторы Службы 112 обработали 1 635 543 звонков. Согласно статистическим данным, на номер 112 ежедневно поступает в среднем 11 458 звонков. Звонки, которые реально требуют экстренного вмешательства, составляют 38% от общего количества звонков, из них больше всего находятся в компетенции скорой помощи (76,13%), полиции (20,66%) и пожарных (3,21%). Чаще всего причинами звонков в Службу 112 становятся: гипертония, больной ребёнок, боли в животе или спине, преступления против жизни, против собственности, в области транспорта, пожары, а также операции по спасению и вызволению. С точки зрения географического расположения чаще всего звонки поступают из муниципия Кишинёв и Бельцы, а также районов Оргеев, Криуляны и Хынчешты.