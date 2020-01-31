Молдавский премьер впервые принял участие в заседании глав правительств стран ЕАЭС (ФОТО)

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Премьер-министр РМ Ион Кику впервые принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось в Алматы. Мероприятие глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Заседание прошло в узком и в расширенном составах. На повестку были вынесены 12 вопросов, которые касаются экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС. Речь шла об устранении барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также о развитии интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики. Глава молдавского правительства принял участие в этом мероприятии впервые на правах страны-наблюдателя при ЕАЭС.

– Участие премьер-министра Республики Молдова в этом мероприятии даёт четкий сигнал о том, что наше правительство, наша страна будет продвигать взвешенную внешнюю политику, ибо это в интересах наших граждан. В нынешних реалиях региональное сотрудничество является необходимым дополнительным ресурсом для эффективного развития экономических связей между государствами и бизнес сообществами, – сказал Ион Кику.

Премьер добавил, что правительство Молдовы намерено и дальше укреплять связи с Евразийским Экономическим Союзом, так как это сотрудничество отвечает национальным интересам нашей страны.

– Важно отметить, что нам есть к чему стремиться. Хотя товарооборот между нашей страной и странами членами ЕАЭС растет, мы думаем, что есть большой потенциал для увеличения этих объемов. Прежде всему этому может поспособствовать увеличение инвестиций стран ЕАЭС в Республику Молдова. Экономические амбиции РМ основаны, в том числе, на благоприятной налоговой системе, дружественной бизнес-среде, а также беспрецедентной открытости для установления и развития торговых партнерств, – добавил он.

Кику подчеркнул, что Молдова открыта для установления взаимовыгодных отношений как со странами Европы, так и Азии, и что доступ Молдовы к двум крупнейшим зонам свободной торговли на Западе и на Востоке является уникальным преимуществом для ведения бизнеса на территории нашей республики.

– Считаю, что большой возможностью для восстановления естественных экономических связей между РМ и нашими традиционными партнерами являются инвестиции бизнесменов стран ЕАЭС в нашу страну. Это позволит действительно сделать так, чтобы ожидания наших граждан по восстановлению связей оправдались, – сказал он.