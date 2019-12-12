Молдавский премьер участвовал в совместном с украинским президентом заседании

0

Премьер-министр Молдовы Ион Кику вместе с главами правительств Грузии и Азербайджана участвовал сегодня в Киеве во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В начале диалога Владимир Зеленский сказал, что для Украины большая честь принимать пленарное заседание глав правительств государств-членов ГУАМ. Он также обсудил с председателями правительств возможное развитие организации ГУАМ на следующем этапе.

Стороны выразили согласие, что государства-члены ГУАМ должны сосредоточиться на сотрудничестве по экономическим направлениям, которые могут улучшить благосостояние людей и повысить их уровень жизни за счет улучшения национальной инфраструктуры. В частности, государства-члены могут стать общим логистическим коридором для энергетического и транспортного секторов.

Премьер-министр Ион Кику поблагодарил украинскую сторону за организацию заседания. В своем выступлении он отметил, что платформе организации ГУАМ нужны более конкретные действия, которые дадут конкретные результаты, пишет moldpres.md.