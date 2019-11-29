Молдавский Мош Крэчун вошёл в десятку лучших Дедов Морозов в странах СНГ

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Рейтинг составлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов.

Молдавский Мош Крэчун вошёл в десятку лучших и самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ, заняв шестое место. На первом месте – Дзед Мароз в Белоруссии, на втором Аяз Ата в Казахстане, а на третьем – Шахта Баба в Азербайджане.

Кроме этого, в десятку лучших Дедов Морозов вошли Каханд Пап в Армении, Корбобо в Узбекистане, Аяз Ата в Киргизии, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии, пишет turstat.com.