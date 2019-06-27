Молдавский лей укрепится по отношению к евро и доллару

Молдавский лей укрепится по отношению к евро и доллару

Национальная валюта укрепится по отношению к евро и доллару, согласно официальному обменному курсу, установленному на четверг, 27 июня, Национальным банком Молдовы.

Так, доллар подешевеет на два бана до 18 леев 15 банов. Единая европейская валюта будет стоить 20 леев 64 бана, что на пять банов меньше, чем сегодня, передаёт moldpres.md.

Подешевеет завтра и румынский лей. Он потеряет один бан и будет стоить 4 лея 37 банов.

Украинская гривна и российский рубль сохранят свои позиции. Курс гривны будет 69 банов, а рубля – 28 банов.

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