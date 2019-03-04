Молдавский лей укрепит свои позиции в понедельник

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В начале новой недели молдавский лей незначительно укрепит свои позиции по отношению к основным валютам, согласно официальному обменному курсу, установленному Национальным банком Молдовы.

Таким образом, евро подешевеет на семь банов и будет стоить 19 леев 52 бана. В то же время доллар уступит один бан и достигнет уровня 17 леев 15 банов.

Румынский лей также обесценится на два бана, его цена составит 4 лея 11 банов.

Украинская гривна и российский рубль сохранят свои позиции – 26 банов и, соответственно, 63 бана.