Молдавский лей укрепит свои позиции по отношению к основным валютам

Молдавский лей укрепит свои позиции по отношению к основным валютам

Евро и доллар подешевели по отношению к лею, согласно официальному обменному курсу Национального банка Молдовы (НБМ) на вторник, 13 августа. 

Так, евро будет стоить 19 леев 64 бана – на семь банов меньше, чем вчера. Доллар уступит четыре бана и будет стоить сегодня 17 леев 54 бана, передаёт moldpres.md.

Румынский лей потерял два бана и опустился до 4 леев 15 банов. Для украинской гривны НБМ установил официальный курс в 69 банов, что на один бан меньше, чем вчера. Курс российского рубля останется неизменным – 26 банов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md