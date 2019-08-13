Молдавский лей укрепит свои позиции по отношению к основным валютам

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Евро и доллар подешевели по отношению к лею, согласно официальному обменному курсу Национального банка Молдовы (НБМ) на вторник, 13 августа.

Так, евро будет стоить 19 леев 64 бана – на семь банов меньше, чем вчера. Доллар уступит четыре бана и будет стоить сегодня 17 леев 54 бана, передаёт moldpres.md.

Румынский лей потерял два бана и опустился до 4 леев 15 банов. Для украинской гривны НБМ установил официальный курс в 69 банов, что на один бан меньше, чем вчера. Курс российского рубля останется неизменным – 26 банов.