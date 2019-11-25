Молдавский лей укрепит свои позиции по отношению к основным валютам

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В начале новой недели молдавский лей укрепится по отношению к евро и доллару. Таковы официальные данные Национального банка Молдовы.

В понедельник, 25 ноября, единая европейская валюта будет стоить 19 леев и 26 банов, что на шесть банов меньше, чем в пятницу и выходные. Доллар США подешевеет на два бана, его официальный курс составит 17 леев и 41 бан.

На один бан подешевеет румынский лей, его официальный курс составит 4 лея и 3 бана.

Неизменной останется стоимость украинской гривны и российского рубля. Они по-прежнему будут стоить 72 и 27 банов соответственно.