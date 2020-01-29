Молдавский ковёр в подарок Совету Европы (ФОТО)

Молдавский ковёр в подарок Совету Европы (ФОТО)

По случаю 25-летия со дня вступления Республики Молдова в Совет Европы Президент РМ Игорь Додон преподнес этой организации подарок от имени нашей страны: традиционный ковер, на котором изображено Древо жизни. Это уникальный символ Республики Молдова, часть культурного наследия ЮНЕСКО. 

– Традиционный ковер – характерный элемент культуры нашей страны, от севера до юга. Он поражает разнообразием мотивов и представляет собой наследие, которое мы обязаны передать будущим поколениям, точно так же как мы хотим передать те базовые ценности, которые сохраняет и развивает Совет Европы: уважение к человеку, правовое государство, справедливая система юстиции и свобода слова, – написал на своей странице в социальной сети Игорь Додон. 

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