Молдавский “комиссар Рекс” раскрыл убежище разыскиваемого за кражу жителя Сорок

Молдавский “комиссар Рекс” раскрыл убежище разыскиваемого за кражу жителя Сорок

Сотрудники Пограничной полиции сектора Сороки с помощью служебной собаки по кличке Рекс разрушили незаконные планы гражданина Молдовы, который находился в розыске за кражу имущества в особо крупных размерах. Пограничники и служебный пёс нашли убежище подозреваемого и задержали его.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, сотрудники мобильной бригады услышали посторонние звуки и обнаружили следы неизвестного человека. В ходе обследования зоны был замечен мужчина, которому удалось сбежать вглубь леса и спрятаться там. Четвероногий пограничник по кличке Рекс взял след беглеца, в результате чего нашёл его.

В ходе предварительной документации было установлено, что задержанным является 32-летний житель города Сороки. Мужчина был объявлен в розыск за совершение кражи имущества в особо крупных размерах.

В ближайшее время подозреваемый будет передан сотрудникам Инспектората полиции Сорок, которые продолжат расследование.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md