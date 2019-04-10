Молдавский “комиссар Рекс” раскрыл убежище разыскиваемого за кражу жителя Сорок

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Сотрудники Пограничной полиции сектора Сороки с помощью служебной собаки по кличке Рекс разрушили незаконные планы гражданина Молдовы, который находился в розыске за кражу имущества в особо крупных размерах. Пограничники и служебный пёс нашли убежище подозреваемого и задержали его.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, сотрудники мобильной бригады услышали посторонние звуки и обнаружили следы неизвестного человека. В ходе обследования зоны был замечен мужчина, которому удалось сбежать вглубь леса и спрятаться там. Четвероногий пограничник по кличке Рекс взял след беглеца, в результате чего нашёл его.

В ходе предварительной документации было установлено, что задержанным является 32-летний житель города Сороки. Мужчина был объявлен в розыск за совершение кражи имущества в особо крупных размерах.

В ближайшее время подозреваемый будет передан сотрудникам Инспектората полиции Сорок, которые продолжат расследование.