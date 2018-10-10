Молдавский экс-судья предстанет перед своими бывшими коллегами за незаконное обогащение

Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении судьи, которому инкриминируется незаконное обогащение и фальсификация деклараций.

По данным ведомства, с 2013 по 2017 год обвиняемый, занимая должность судьи, намеренно и, преследуя личные интересы, указывал неверные данные в декларациях о доходах. Более того, в собственности судьи было найдено имущество, которое в разы превышает его доходы, и на базе доказательств было установлено, что оно не могло быть приобретено законно.

В ходе уголовного расследования было также установлено, что судья не включил в декларацию о доходах за 2016 год 48 000 леев, полученных на банковскую карту от одного гражданина в качестве денежного вклада. Кроме этого, чтобы необоснованно увеличить указанный доход, судья сознательно включил в ту же декларацию, неполные и ложные данные об отчуждении недвижимости, указав стоимость примерно на 10 000 леев выше, чем было заявлено ранее.

В стоимости приобретённого им автомобиля он отметил сумму в 450 000 леев, тогда как реальная цена машины составила 895 555 леев. Прокуроры установили, что обвиняемый владел имуществом, которое в разы превышает его законные доходы, и его было невозможно получить на законных основаниях.

Экс-судья и его супруга указали в декларациях на период 2014-2016 годов, общий доход в размере 1 444 958 леев. Однако было установлено, что в течение этого периода, ими осуществлялись платежи, в том числе с банковских карт, на покупку товаров и услуг, а также снимались наличные деньги на общую сумму 2 085 101 леев.

Стоит отметить, что обвиняемый не признаёт свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях. Но если суд всё же признает его виновным в фальсификации деклараций, то ему грозит штраф до 30 000 леев или тюремное заключение до 1 года. А за незаконное обогащение ему грозит штраф в размере до 500 000 леев или тюремное заключение до 15 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности на срок до 15 лет.

Примечательно, что прокуроры наложили арест на имущество и финансовые средства обвиняемого на общую сумму более чем 1 миллион леев.