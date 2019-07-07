Молдавский дзюдоист Денис Виеру выиграл “золото” Всемирной универсиады

Молдавский дзюдоист Денис Виеру выиграл “золото” Всемирной универсиады

Дзюдоист Денис Виеру завоевал золотую медаль на Всемирной универсиаде, которая проходит в Наполи. Он одержал 5 побед в категории до 66 кг, поборов Филиппе Камбас (Чили), Наома Тидхара (Австралия), Исмаила Часыгова (Россия), Лучиана Борщ Думитреску (Румыния) и Ранто Катсура (Япония). 

В то же время в категории до 81 кг Дорин Гоцоноага получил “бронзу”. Он также одержал 5 побед, но проиграл японцу Хикару Томокийо.

Еще двое дзюдоистов, Юрие Мокану и Кристина Бланару, заняли 5 место.

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