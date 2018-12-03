Молдавских водителей продолжают штрафовать за ксеноновые фары

Молдавских водителей продолжают штрафовать за ксеноновые фары

370 водителей с ксеноновыми фарами на машинах были оштрафованы в период с 19 по 27 ноября сотрудниками Национального инспектората патрулирования. 

Как сообщает НИП, кампания по обнаружению и наказанию водителей с ксеноновыми фарами на машинах будет продолжаться всю зиму. Ведомство напоминает, что движение автомобилей с незаконно установленными ксеноновыми фарами в Молдове запрещено. Исключение составляют автотранспортные средства, в которых ксенон был установлен изначально на заводе.

Согласно статье 228 Кодекса о правонарушениях РМ, за данный вид нарушения предусмотрен штраф от 150 до 300 леев.

 

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