Поскольку 1 мая является официально нерабочим днем и в этом году выпадает на вторник, молдавское правительство решило объявить выходным и предшествующий ему понедельник, 30 апреля.

Таким образом, молдавских бюджетников ждут очередные мини-каникулы, которые начнутся в субботу, 28 апреля, и продлятся до вторника, 1 мая, включительно. Стоит отметить, что 30 апреля государственным служащим придется отработать в субботу, 21 апреля.

До конца года жителей Молдовы ожидают еще два внеплановых выходных – 24 декабря, в канун Рождества по новому стилю, и 31 декабря. Их придется отработать 8 и 15 декабря.