Молдавских бюджетников ждут очередные мини-каникулы

Молдавских бюджетников ждут очередные мини-каникулы

Поскольку 1 мая является официально нерабочим днем и в этом году выпадает на вторник, молдавское правительство решило объявить выходным и предшествующий ему понедельник, 30 апреля. 

Таким образом, молдавских бюджетников ждут очередные мини-каникулы, которые начнутся в субботу, 28 апреля, и продлятся до вторника, 1 мая, включительно. Стоит отметить, что 30 апреля государственным служащим придется отработать в субботу, 21 апреля.

До конца года жителей Молдовы ожидают еще два внеплановых выходных – 24 декабря, в канун Рождества по новому стилю, и 31 декабря. Их придется отработать 8 и 15 декабря.

 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md