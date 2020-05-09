Молдавские заключённые ежедневно изготавливают сотни защитных масок и экранов (ФОТО)

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Национальная администрация пенитенциарных учреждений организовала масштабное производство защитных масок и экранов, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

В то же время во время чрезвычайного положения задержанные участвуют в различных мероприятиях по трудотерапии, которые содействуют организации приятного и полезного отдыха, а также развитию различных навыков и способностей, сообщает пресс-служба ведомства.

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