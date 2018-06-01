Молдавские врачи выступили в поддержку Иона Чебана на выборах генпримара: Главой города должен стать компетентный специалист (ВИДЕО)

Общественная Ассоциация «Союз врачей и медицинского персонала Республики Молдова» выступила с призывом на выборах генпримара Кишинева 3 июня проголосовать за кандидата от Партии социалистов Иона Чебана.

По мнению медицинских работников, именно Чебан является тем человеком, который на посту главы города сумеет решить многочисленные проблемы, царящие в этой области, так как знает о них не понаслышке. Они отметили, что, изучив предвыборную программу Иона Чебана, поняли, что именно он вместе со своей профессиональной командой сможет в кратчайшие сроки приступить к эффективной работе.

– В отсутствие современного оборудования и должного финансирования невозможно предоставлять качественные медицинские услуги жителям муниципия. Проанализировав программы обоих кандидатов, мы решили поддержать того из них, у которого уже есть реализованные проекты, человека, хорошо знакомого с проблемами города и его жителей. Мы призываем кишиневцев 3 июня на выборах генпримара поддержать Иона Чебана, – заявили врачи.

Напомним, ранее деятели культуры, науки и спорта заявили, что не видят примаром Кишинева никого, кроме Иона Чебана.

Второй тур выборов генпримара Кишинева состоится уже в это воскресенье, 3 июня.